В Барнауле во вторник вечером, 29 января, перебегавший дорогу пешеход спровоцировал ДТП на пересечении Павловского тракта и улицы Георгиева, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

Момент наезда на пешехода попал на видеорегистратор автолюбителя. Видео по ссылке.

Как сообщают очевидцы, мужчина перебегал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Также сообщается, что пешеход выжил.

В результате ДТП автобус перекрыл проезжую часть, что затруднило движение на одной из самых оживленных в Барнауле дорог.