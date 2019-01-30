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СМИ: мошенники начали звонить клиентам с "номеров Сбербанка"

, ИА "Амител"
Также злоумышленники отправляют СМС с короткого номера банка и могут назвать последние транзакции

Фото: stavropolskiy.com

"Коммерсантъ" сообщил о новой волне телефонного мошенничества. Злоумышленники звонят с "номеров Сбербанка" и знают много данных о клиентах и их счетах.

По мнению экспертов, мошенники получили данные из банка нелегальным путем, например, купив их у сотрудников. Едва ли не единственной защитой в данном случае является звонок в банк и проверка информации.

Сообщается, что при получении звонка от мошенников у потенциальных жертв указываются телефоны Сбербанка: 900 и +7 (495) 500-55-50. Также злоумышленники могут отправить SMS с короткого номера с подтверждением, имитирующим сообщение от Сбербанка. Кроме этого, мошенники называют сомневающимся жертвам информацию о последних транзакциях и остатках на счетах.

Издание пишет, что мошенники предупреждают клиента о попытке несанкционированного списания с карты средств.

В Сбербанке рассказали, что данные случаи мошенничества внимательно изучаются и систему антифрода постоянно улучшают.

"Сотрудники Сбербанка никогда не звонят клиентам с подобными вопросами. В случае совершения мошеннических операций система антифрода срабатывает автоматически, после чего клиент сам обращается в банк", – приводит "Коммерсантъ" сообщение банка.

Вопрос, касающийся подделки номеров телефонов, в Сбербанке переадресовали операторам связи.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

30.01.2019 10:15
- гость -

Зато господин Греф такой отцифрованно креативный, да ещё под "защитой" какого то индийского "гуру"

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