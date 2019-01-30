Опубликован международный веб-рейтинг лучших мировых образовательных учреждений Webometrics.

В списке российских вузов Алтайский государственный технический университет занимает 106-е место, улучшив свои позиции по сравнению с прошлым годом, поднявшись на 29 пунктов в рейтинге.

Среди российских вузов в рейтинге лидирует МГУ им. М.В. Ломоносова, за ним следует Санкт-Петербургский госуниверситет, замыкает тройку лидеров НИУ "Высшая школа экономики".

Webometrics Ranking of World Universities* ведет Высший совет по научным исследованиям Испании (CSIC). Эта организация подведомственна испанскому Министерству образования. CSIC** выпускает рейтинги дважды в год с 2004 года – в июле и январе. Организация оценивает сайты университетов и присутствие вузов в интернете с учетом различных показателей: внешние ссылки на сайт университета и его упоминание, цитирование работ в электронных версиях научных журналов, полнота информации, представленная вузом на своем собственном сайте, и открытость данных о вузе.

*Вебометрикс Рэнкин оф Ворлд Юнивёситис – прим. ред.

**СиЭсАйСи – прим. ред.