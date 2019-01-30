"Черный снег" в Рубцовске 28 января 2019 года выпал из-за сбоя в системе золоудаления одного из котлов Южной тепловой станции. Однако серьезной опасности для жителей города это не представляет, — сообщили ИА "Амител" в пресс-службе Сибирской генерирующей компании. Работа сбоившего оборудования прекращена:

"Изменение цвета снежного покрова, произошедшее 28 января вблизи Южной тепловой станции обусловлено произошедшим сбоем в системе золоудаления одного из котлов станции. Мы провели лабораторный анализ проб, в местах потемнения снежного покрова. И он показал, что снег содержит частицы недогоревшего угля, который сжигают на котлах станции, а именно котлах ст. № 6 и 7. После проведения ревизии вспомогательного оборудования этих котлов установлено, что частицы недогоревшего угля были выброшены через трубу из-за сбоя в работе системы пневматического золоудаления водогрейного котла №6, работа которого была сразу прекращена", — говорится в сообщении СГК.

В компании также сообщили, что система пневматического золоудаления была смонтирована перед началом отопительного сезона. В настоящее время выявленные неполадки уже устранили. "После сбоя качество работы котлов будет проверено дополнительно во избежание повторения подобных ситуаций в будущем", — отмечают в СГК.

Также в Сибирской генерирующей компании утверждают, что опасности для жителей данная ситуация не представляет.

"Мы понимаем, что это неприятная ситуация, которая, возможно, напугала жителей, но серьезной опасности частицы недогоревшего угля для здоровья не представляют. Надзорные органы и, в частности, Роспотребнадзор постоянно ведут мониторинг экологической ситуации. Они выводов об опасности не делали", — говорится в сообщении.

Напомним, читательница ИА "Амител" рассказала, что 28 января улицы Рубцовска завалило "черным снегом" и выслала фотографии необычного явления. Она также отметила, что люди взволнованы и обеспокоены, как это может повлиять на их здоровье.