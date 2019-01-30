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Опубликован рейтинг самых безопасных стран мира по версии журнала Global Finance. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на сайт издания.

При составлении рейтинга учитывались такие критерии, как вероятность возникновения военного конфликта, уровень угрозы для безопасности граждан, уровень экономического развития и вероятность возникновения природной катастрофы.

Россия расположилась в рейтинге лишь на 108-й строчке. Это связали с высоким уровнем преступности и угрозы миру в стране, а также со спадом экономического развития.

Самой безопасной страной изданием признана Исландия, на втором месте расположилась Швейцария, на третьем – Финляндия.

В топ-10 вошли Португалия, Австрия, Норвегия, Катар, Сингапур, Дания и Новая Зеландия.

Америка в перечне заняла 65-е место из-за высокого уровня преступности и высокой вероятности природной катастрофы.

Самыми небезопасными странами Земли признали Гватемалу, Йемен и Филиппины.