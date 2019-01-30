Американцы рассказали про тайное ядерное предложение России к КНДР

Россия предложила КНДР сотрудничество в области атомной энергетики взамен на отказ от программы создания ядерного оружия, сообщают "Ведомости" со ссылкой на публикацию The Washington Post.

Американское издание со ссылкой на свои источники в госдепе США раскрывает детали тайного соглашения, которое могло быть заключено между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном.

По сведениям газеты, если корейцы свернут разработки оружия массового поражения, РФ обещает построить в Северной Корее атомную электростанцию.

Чтобы КНДР не использовала секретные сведения для создания ядерных ракет, обслуживать станцию будут российские специалисты, а побочные продукты производства – пересылать в Россию, утверждает СМИ.

По оценке журналистов, таким образом Москва пытается укрепить свое влияние на Корейском полуострове.

Отметим, что в МИД России уже прокомментировали публикацию The Washington Post. Так, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подчеркнул, что взаимодействие России с КНДР соответствует всем требованиям резолюций ООН.

По его словам, МИД изучит публикацию американского издания и даст свой ответ, "если будут какие-то основания для дополнительных комментариев".