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Деньги и приемы: алтайские депутаты отстояли свои права перед прокуратурой

, ИА "Амител", Александра Черданцева
В АКЗС развернулась дискуссия из-за протеста прокурора
Сессия Алтайского Заксобрания. Фото: Amic.ru

Сессия Алтайского Заксобрания. Фото: Amic.ru

Депутаты парламента Алтайского края не согласились с протестом прокуратуры по поводу своего права на безотлагательный прием у руководителей некоторых бюджетных учреждений. Народные избранники сохранили за собой эту привилегию во имя борьбы за благополучие населения. Как и право на ежемесячную компенсацию своих расходов из бюджета. Оба этих вопроса рассмотрели на сессии в четверг, 31 января.

Прокуратура настаивала на отмене права краевых депутатов на безотлагательного приема у руководителей организаций, учрежденных государством. Например, медицинских и  образовательных. Однако в АКЗС с протестом ведомства не согласились и оставили за собой это право. На этом настаивали представители всех четырех фракций.

Например, справедливоросс Владислав Вакаев рассказал, что в его работе был случай, когда человеку требовалась скорейшая помощь и депутату пришлось воспользоваться правом на безотлагательный прием. Он, кстати, предложить это право и вовсе расширить, дав депутатам возможность свободно заходить и в кабинеты руководителей коммерческих учреждений.

Пользовался правом на безотлагательный прием и справедливоросс Василий Железовский, который напомнил представителям прокуратуры, что депутаты — народные избранники, которых властью наделили избиратели и это их право не надо саботировать.  

Второй вопрос касается ежемесячных выплат всем 68 депутатам в размере 30 тысяч рублей. Прокуратура посчитала, что "ежемесячные денежные выплаты с учетом их безусловности, периодичности и единого для всех размера фактически представляют собой денежное вознаграждение за осуществление депутатских полномочий, которое вправе получать только депутаты, осуществляющие полномочия на постоянной основе". Напомним, что за заработную плату (то есть на постоянной основе) работают всего 13 депутатов.

Однако, в АКЗС считают, что эти средства необходимы всем депутатам на возмещение расходов, связанных с осуществлением депутатских полномочий и деятельности помощников депутата.

По словам главы правового комитета АКЗС Андрея Осипова, депутаты в ходе своей деятельности несут затраты на проведение приемов избирателей, мероприятий, связь, командировки, канцелярию.

В парламенте согласились четко прописать отчетность за каждый потраченный рубль (сегодня отчета, как такового, нет). И, возможно, средства, на которые не будет чеков, придется возвращать.

 

 

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

31.01.2019 16:18
гость

кто бы сомневался у себя отобрать

0  0
31.01.2019 16:19
- гость -

Отстояли "право на ежемесячную компенсацию своих расходов из бюджета", а кто-нибудь сомневался? Это не у народа пенсию отнимать!

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31.01.2019 16:23
- гость -

не обижайте депутатов, они же беззащитные создания, одуванчики наши

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