Алтайский край начнет погружение в период сильных морозов в четверг, 31 января, – в течение дня в регионе ожидается резкое похолодание.

Местами в северных районах в этот день прогнозируется небольшой снег, метель, в утренние часы местами изморозь, на дорогах гололедица. Температура составит -13...-18 градусов, в южных районах -8…-13 градусов с похолоданием в течение дня.

Ветер будет северный, 3-8 метров в секунду с усилением до 10-15 метров.

В Барнауле также прогнозируют небольшой снег, утром возможна изморозь, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице ожидается -13...-15 градусов с похолоданием в течение дня. Ветер северный, 3-8 метров в секунду с усилением до 13 метров.

Отметим, что 1-2 февраля и 5-8 февраля в Алтайском крае ожидается понижение минимальной температуры воздуха до -33...-38 градусов, местами столбики термометров опустятся до -39...-44 градусов.

В этой связи в регионе действует прогноз-консультация о неблагоприятных погодных явлениях.