Этот автомобиль недаром покорил сердца сибиряков. Кажется, что он был создан именно для тех, кто привык к суровым условиям, чей характер закален сильнейшими морозами. Характер "Фольксваген Тигуан Офроад" был также испытан самой зимой. Ведь обогреву лобового стекла неважно, насколько холодной была ночь. Высокий клиренс не следит за прогнозом погоды. А система полного привода 4MOTION поможет держать под контролем зимнюю дорогу, даже если она дорогой только кажется.

Обо всех преимуществах "Фольксваген Тигуан Офроад" расскажет наша инфографика.

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