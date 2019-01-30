Фото: kolesa.ru

Производитель легковых автомобилей Lada АвтоВАЗ анонсировал начало продаж нового Lada Vesta Sport, флагмана модельного ряда Lada Vesta. Рекомендованная цена машины, как уточняется в пресс-релизе на сайте компании, — от 1 009 900 руб. Таким образом, стартовая стоимость автомобиля Lada впервые в современной истории (после деноминации 1998 года) превысит 1 млн руб, пишет РБК.

Машина согласно сообщению на сайте АвтоВАЗа укомплектована системами стабилизации, климат- и круиз-контроля. Кроме того, она оборудована мультифункциональным рулевым колесом, обогревом передних сидений, аудиосистемой и датчиками дождя и света.

На автомобиль установлен форсированный двигатель объемом 1,8 л. Его мощность составляет 145 л.с. В пресс-службе отметили, что "двигатель комплектуется механической коробкой передач с усиленными приводами".

Дороже покупателям обойдется только Lada Vesta Sport, которая оснащена еще камерой заднего вида, мультимедийной системой с навигатором и обогревом ветрового стекла. Ее стоимость — от 1 045 900 руб.

Старт продажам нового автомобиля будет дан 31 января.

Цены, указанные на сайте АвтоВАЗа, являются рекомендованными. Чаще всего именно такую стоимость автомобилей определяют официальные дилеры. Неофициальные могут делать накрутку на цены или демпинговать.

​Выше 1 млн руб. стоимость автомобиля Lada прежде не поднималась.