Фото: dw.com

Сообщники Рауфа и Рауля Арашуковых в региональных структурах ТЭК создавали условия для хищения газа. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на официального представителя СКР Светлану Петренко.

По ее словам, "соучастники обеспечивали заключение договоров на поставку в адрес предприятий газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа большего объема газа, чем было необходимо для нужд потребителей". Затем подозреваемые похищали газ, продавая его компаниям и физлицам за наличные. "Ими создавались условия для хищения газа, поставленного несуществующим потребителям", — добавила Петренко.

Сейчас проводятся следственные действия с некоторыми руководителями предприятий газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа: Русланом Арашуковым, Гузером Хашукаевым, Николаем Романовым и Игорем Травиновым. Планируется их задержание.

Напомним, 32-летнего сенатора Рауфа Арашукова задержали утром 30 января в зале заседаний Совфеда. Неприкосновенность с него сняли после выступления генпрокурора Юрия Чайки, причем, как рассказала спикер Валентина Матвиенко, Арашуков пытался "уйти с заседания", но она попросила его вернуться на место.

Сенатора обвиняют в участии в преступной группировке, убийстве двух человек и давлении на свидетеля. Вместе с Арашуковым задержан его отец, советник главы "Газпром Межрегионгаз". Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома".