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Художница-акционистка, участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова призналась, что в составе арт-группы "Война" похитила картину из Третьяковской галереи на Крымском Валу. Об этом пишет "Лента.ру", ссылаясь на слова девушки, произнесенные в эфире передачи "На троих" канала RTVI.

Об этой истории Толоконникова рассказала, комментируя кражу из галереи картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", которая произошла 27 января.

"Мы еще вынашивали эти леворадикальные идеи и жили исключительно воровством из супермаркетов — это были первые восемь лет моей художественной карьеры, которые пришлись на группу "Война" и ранний Pussy Riot — мы подумывали, чтобы сделать что-то вроде этого, мы присматривали себе несколько полотен — не в Третьяковке, в Третьяковке на Крымском Валу", — цитирует издание слова Толоконниковой.

Она сообщила, что их кража не вызвала скандала, поскольку работа не была такой значимой. С участниками арт-группы по данному поводу никто не связывался. "Она сейчас до сих пор на стенке висит у нас. Только не скажу где", — добавила акционистка.

Девушка добавила, что пропажа не была замечена также потому, что в Третьяковке на Крымском Валу происходила постоянная смена кураторов. "В тот момент, по-моему, был еще [Андрей] Ерофеев куратором отдела новейших течений в Третьяковке на Крымском Валу, а потом поменялся — и кто сейчас, видимо, ничего не понимает в искусстве, поэтому тоже не замечает", — добавила она.

Напомним, картину "Ай-Петри. Крым" украли из Третьяковской галереи 27 января прямо на глазах у посетителей. Позднее мужчину задержали, полотно было изъято. На нем обнаружили повреждения.