Украинский министр на день рождения съел торт в виде развалин Кремля

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян съел торт, напоминающий развалины московского Кремля, рассказала в своем Facebook пресс-секретарь министра Марина Томко.

Такой необычный десерт ему преподнесли в качестве подарка на 40-летие. "Поздравили министра с Днем рождения, подарили Кремль (развалины). И рука с запонкой цветов УПА* съела звезду Спасской башни", — написала Томко.

Министр инфраструктуры Украины отметил юбилей 30 января. Ранее он призвал сограждан перестать посещать Россию. Также он призывал взять в руки оружие и "возвратить Кубань и Москву".

* УПА — экстремистская организация, запрещенная в России.