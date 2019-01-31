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Тонкая работа: Зурабу Церетели понравился орден от жительницы Барнаула

, ИА "Амител"
Орден был освящен в Храме Христа Спасителя и подарен знаменитому скульптору

Фото: instagram.com/myagkov.art, instagram.com/chk_jewelry

Ювелирный салон жительницы Барнаула Нины Глушаковой получил заказ на изготовление  орден "Евангелиста Святого Луки" знаменитому российскому художнику и скульптору Зурабу Церетели. Орден изготовили специально к 85-летнему юбилею скульптора ювелирами салонов "Myagkov" и "Частная коллекция". Владелицей последнего и является Нина Глушакова.

Отметим, что салоны "Частная коллекция" работают в Барнауле, Санкт-Петербурге и Сочи, а салон "Myagkov" — в Тольятти."Эта работа по замыслу заказчика должна представлять собой орден "Евангелиста Святого Луки". На работу отводилось всего две недели — срок невероятный для выполнения такой ответственной работы, да еще в канун Нового Года. Принимая этот заказ , я не сомневалась, что с этой работой мы достойно справимся, потому что в партнерстве с коллективом студии "Myagkov" мы уже выполняли ювелирные арт-обьекты в рекордно короткие сроки", — пишет Нина Глушакова в своем Instagram.

Орден был освящен в Храме Христа Спасителя и торжественно вручен Зурабу Церетели. После вручения руководители "Частной коллекции" и студии "Myagkov" встретились с художником лично и обсудили дальнейшее сотрудничество и совместные творческие планы.

В центре ордена расположена фигура Святого евангелиста Луки, который считается покровителем художников и врачей. По преданию, он написал первую икону Пресвятой Богородицы и стал первым иконописцем. Сам орден имеет форму банта. Его ленты украшены цветными натуральными камнями, символизирующими основные цвета художников. Золотые лилии являются символом плодотворной жизни.

При изготовлении ордена использовались желтое и красное золото, серебро, натуральные цитрины, сапфиры, хризолиты, гранаты. Размер украшения — 50×50 мм.

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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Комментарии

31.01.2019 12:46
Дядька

Иконописец явный монголоид.

0  0
31.01.2019 12:52
- гость -

1.01.2019 12:46
Дядька
"Иконописец явный монголоид"

?. Православие вообще то не нация, раса , а вера! Вот Вы вроде бы - "Дядька" - т.е. человек приставленный при молодой русской поросли, а кажется мне - сатанист!

0  0
31.01.2019 12:58
Дядька

Тю...!!! Болезный (ая), вы на лицо то посмотрите на ордене. Это субъективное мнение основанное на передаче импульсов от глаз к мозгу.... Тэкс, что если кажется-креститесь))))

0  0
31.01.2019 13:23
- гость -

31.01.2019 12:58
Дядька
импульсов или ионного кода?

0  0
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