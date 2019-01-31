Фото: instagram.com/myagkov.art, instagram.com/chk_jewelry

Ювелирный салон жительницы Барнаула Нины Глушаковой получил заказ на изготовление орден "Евангелиста Святого Луки" знаменитому российскому художнику и скульптору Зурабу Церетели. Орден изготовили специально к 85-летнему юбилею скульптора ювелирами салонов "Myagkov" и "Частная коллекция". Владелицей последнего и является Нина Глушакова.

Отметим, что салоны "Частная коллекция" работают в Барнауле, Санкт-Петербурге и Сочи, а салон "Myagkov" — в Тольятти."Эта работа по замыслу заказчика должна представлять собой орден "Евангелиста Святого Луки". На работу отводилось всего две недели — срок невероятный для выполнения такой ответственной работы, да еще в канун Нового Года. Принимая этот заказ , я не сомневалась, что с этой работой мы достойно справимся, потому что в партнерстве с коллективом студии "Myagkov" мы уже выполняли ювелирные арт-обьекты в рекордно короткие сроки", — пишет Нина Глушакова в своем Instagram.

Орден был освящен в Храме Христа Спасителя и торжественно вручен Зурабу Церетели. После вручения руководители "Частной коллекции" и студии "Myagkov" встретились с художником лично и обсудили дальнейшее сотрудничество и совместные творческие планы.

В центре ордена расположена фигура Святого евангелиста Луки, который считается покровителем художников и врачей. По преданию, он написал первую икону Пресвятой Богородицы и стал первым иконописцем. Сам орден имеет форму банта. Его ленты украшены цветными натуральными камнями, символизирующими основные цвета художников. Золотые лилии являются символом плодотворной жизни.

При изготовлении ордена использовались желтое и красное золото, серебро, натуральные цитрины, сапфиры, хризолиты, гранаты. Размер украшения — 50×50 мм.