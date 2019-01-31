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Граждане РФ с 31 января смогут узнать свой персональный кредитный рейтинг, который будет учитывать наличие просрочек платежей, уровень долговой нагрузки и "возраст" кредитной истории для определения уровня кредитного риска человека. Об этом пишет РИА Новости.

Персональный кредитный рейтинг закреплен в поправках к ФЗ "О кредитных историях". Документ предусматривает, что вместе с кредитным отчетом бюро кредитных историй будут выдавать заемщику его индивидуальный рейтинг в баллах: чем выше он будет, тем ниже уровень кредитного риска человека.

Также россияне дважды смогут получить кредитный отчет бесплатно — по разу в бумажной и электронной формах. Кроме этого, появилась возможность запросить кредитный отчет через дистанционные каналы, например, через личные кабинеты банков или с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Агентство напоминает, что накануне Объединенное кредитное бюро (ОКБ) по итогам проведенной оценки сообщило, что свыше 60,5 миллиона россиян (78%) имеют высокий кредитный рейтинг. Средний рейтинг у 9% граждан страны (7,4 миллиона человек), а низкий — у 13% заемщиков (9,8 миллиона человек).

Лидерами по доле граждан с высоким кредитным рейтингом стали Москва (84%), Чукотский АО и Рязанская область — по 83%, Пензенская, Орловская, Брянская области, Санкт-Петербург, республики Мордовия и Чувашия — по 82%.

Большинство россиян с низким кредитным рейтингом живут в Тыве - 29%, Республике Алтай - 22%, Карачаево-Черкесии и Бурятии - 19%. В Хакасии, Забайкальском крае, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Кемеровской области проживают по 18% таких заемщиков.