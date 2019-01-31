Кубок губернатора Алтайского края по художественной гимнастике стартует в Барнауле 1 февраля.

Как сообщает "Алтайский спорт", ожидается, что в соревнованиях примут участие около семисот юных спортсменок не старше 12-ти лет из двадцати двух городов России, а также из Казахстана, Узбекистана и Канады.

Почетным гостем турнира станет чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы Алина Ермолова.

Соревнования пройдут в спорткомплексе "Эланс" на Геблера, 33б. Начало запланировано на 8:00. Завершится Кубок губернатора в воскресенье.