АО "АЛЬФА-БАНК" успешно закрыл книгу заявок на выпуск рублевых еврооблигаций на общую сумму 10 млрд рублей со сроком до погашения 3,5 года. Ставка купона была зафиксирована на уровне 9,35% годовых. Стабильная макроэкономическая ситуация и хорошая статистика котировок на вторичном рынке по уже обращающимся рублевым еврооблигациям Альфа-Банка определили большой интерес инвесторов к новому размещению.

Проводя встречи в Лондоне 28-29 января 2019 года, Альфа-Банк ориентировался на зарубежных инвесторов, которые имеют возможность приобретать инструменты, номинированные в локальных валютах, а не в долларах или евро. Следует отметить, это небольшая доля инвесторов, работающих на развивающихся рынках. Поэтому первоначальный ценовой диапазон был установлен на уровне "9,5% area*".

Открыв сегодня книгу заявок, Альфа-Банк убедился, что зарубежные компании поддержали новое размещение. Кроме того, очень значительный спрос продемонстрировали и российские инвесторы. В ходе дня объем заявок более чем в 2,5 раза превышал предполагаемый объем выпуска. Такая динамика букбилдинга позволила в итоге понизить ценовые ожидания и установить финальную ставку купона на нижней границе окончательного диапазона 9,35-9,40% для выпуска объемом 10 млрд руб.

Финальная книга более чем из 35 заявок представлена, в основном, инвесторами из Лондона, а также из России. "Мы очень рады, что достигли поставленной цели: спрос со стороны зарубежных инвесторов достиг 3/4 итогового объема размещения. Диверсификация источников фондирования в самой важной для нас валюте – в рублях – служит надежным основанием для дальнейшего роста кредитного портфеля Альфа-Банка как в корпоративном, так и в розничном сегментах", – подчеркнул главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.

"Доля рублевых активов в балансе Альфа-Банка увеличивается уже на протяжении нескольких лет, поэтому растет значение привлечений в рублях, особенно средне- и долгосрочных. Мы постоянно присутствуем на рынке локальных облигаций и сегодня успешно разместили уже 4-й выпуск еврооблигаций в рублях. Рынок рублевых евробондов имеет свои особенности и специфику, но мы уже достаточно хорошо его чувствуем, чтобы стать регулярным заемщиком", – отметил Алексей Чухлов.

Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc*. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN* Программы в формате RegS*. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк и банк JP Morgan*.

*Эриа, Альфа Бонд Ишьюэнс ПиЭлСи, ЭлПиЭн, РегС, ДжейПи Морган – прим. ред.

АО "Альфа-Банк"