Новосибирца оштрафовали за запуск квадрокоптера без плана полета

Горожанин, запустивший 13 января квадрокоптер в Центральном парке Новосибирска, заплатит штраф.

"Вопреки требованиям закона, полет осуществлен в отсутствие плана полета, без соответствующих разрешений органов регулирования воздушного движения и органов местного самоуправления", – говорится в сообщении пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Нарекания правоохранителей вызваны, в первую очередь, тем фактом, что над местом запуска беспилотного аппарата пролетают пассажирские воздушные судна, заходящие на посадку в аэропорт "Толмачево".

По итогам рассмотрения дела мужчину признали виновным в незаконном использовании беспилотников в зоне маневрирования самолетов (ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ).

В результате неосмотрительного владельца дорогостоящей техники оштрафовали на три тысячи рублей.