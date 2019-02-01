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Депутат ЛДПР Ирина Шудра на очередной сессии Алтайского краевого законодательного собрания, которая состоялась в четверг, 31 января, призвала правительство региона разработать специальную региональную программу для помощи перевозчикам в муниципалитетах.

Как сообщила коллегам парламентарий, необходимо в кротчайшие сроки создать специальную программу, которая позволит заменить весь автопарк в районах края, а также компенсировать часть затрат на перевозку пассажиров. Особенно в сельской местности.

"Понимаю, что это полномочия муниципалитетов, но учитывая их сложное финансовое состояние, им эту проблему самим не решить", – обратилась к коллегам Ирина Шудра.

Ранее министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев в разговоре с журналистами признал сложную обстановку в районах края с перевозкой пассажиров. По его словам, многие из них нерентабельны и вынуждены закрываться.

Так, только в 2018 году это проблема коснулась нескольких населенных пунктов. В Змеиногорске, например, местные жители вынуждены ходить по 5 километров пешком на работу и в школу, после того как несколько месяцев назад у них был закрыт единственный в городе автобусный маршрут. Дело доходит до того, что некоторые горожане вынуждены увольняться, поскольку не могут добраться до работы. Жители написали о проблеме даже в Instagram Виктора Томенко и ей моментально стали заниматься в региональном Минстройтрансе. Ожидается, что автобусное сообщение в Змеиногорске возобновят уже в начале февраля.

Что касается обновления подвижного состава, то тут краевые власти также рассчитывают обновить автопарк за счет участия в различных федеральных проектах. Планируется, что бийская администрация закупит несколько трамваев, которые были списаны мэрией Москвы.