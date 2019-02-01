Фото: unanews.ru
Система оплаты проезда в общественном транспорте банковскими картами заработает в Барнауле в тестовом режиме с 4 февраля 2019 года.
Как сообщили в пресс-службе мэрии краевой администрации, пока такой услугой смогут пользоваться пассажиры троллейбусов и трамваев. Ожидается, что к концу месяца данная услуга будет доступна и для пассажиров, которые ездят на автобусах.
Чтобы пользоваться услугой, необходимо иметь банковские карты нового образца, поддерживающие услугу NFC (оплата через касания картой платежного терминала). Неважно, клиентом какой кредитной организации является пассажир. При этом тариф будет соответствовать плате за наличный расчет.
Таким образом, краевая столица вслед за другими городами Сибирского федерального округа перешла на данную систему. С 1 августа 2017 года жители наукограда упростили себе проезд в автобусах и трамваях. Проект власти наукограда реализовали совместно с платежными системами "Золотая Корона", Сбербанк, Mastercard и ООО "Норд".
Введение системы в Барнауле анонсировалось еще в начале 2018 года, но по различным причинам ее введение откладывали.
Комментарии
а почему цена как за наличные? это же электронная оплата
Оплата проезда картой банка в Барнауле станет доступна с 4 февраля, но не точно
ну вот, молодцы, а то хрень какую то с транспортной картой придумали.
1.02.2019 07:11
- гость
----------------------
Ну что как маленький-то? Если приравнять оплату банковской картой к оплате транспортной, то нафиг никому эти транспортные будут не нужны. А деньги уже вбуханы, надо отбивать.