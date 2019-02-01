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Система оплаты проезда в общественном транспорте банковскими картами заработает в Барнауле в тестовом режиме с 4 февраля 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе мэрии краевой администрации, пока такой услугой смогут пользоваться пассажиры троллейбусов и трамваев. Ожидается, что к концу месяца данная услуга будет доступна и для пассажиров, которые ездят на автобусах.

Чтобы пользоваться услугой, необходимо иметь банковские карты нового образца, поддерживающие услугу NFC (оплата через касания картой платежного терминала). Неважно, клиентом какой кредитной организации является пассажир. При этом тариф будет соответствовать плате за наличный расчет.

Таким образом, краевая столица вслед за другими городами Сибирского федерального округа перешла на данную систему. С 1 августа 2017 года жители наукограда упростили себе проезд в автобусах и трамваях. Проект власти наукограда реализовали совместно с платежными системами "Золотая Корона", Сбербанк, Mastercard и ООО "Норд".

Введение системы в Барнауле анонсировалось еще в начале 2018 года, но по различным причинам ее введение откладывали.