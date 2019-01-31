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Победитель "Битвы экстрасенсов" рассказал о штрафах при уходе из шоу

, ИА "Амител"
Также он опроверг слухи о мошенничестве и подставных людях

Фото: extravidenie.ru

Победитель восьмого сезона "Битвы экстрасенсов" Владимир Муранов на своей Facebook-странице рассказал о том, что уход из телешоу до его окончания стоит участнику 500 тысяч рублей. Об этом пишет РИА "Новости".

Он рассказал, что в один момент хотел уйти, однако, подписывая договор после первого успешного испытания с телекомпанией, согласился на то, что при уходе с проекта должен возместить штраф в полмиллиона рублей. При этом Муранов таких денег не имел.

Экстрасенс назвал участие в шоу испытанием. "Эти полгода испытаний были самые сложные в эмоциональном плане, при том, что я спокойный человек, там я выпил несколько пузырьков успокоительного, чтобы как-то расслабиться", – рассказал Муранов.

По словам экстрасенса, участие в шоу держало его в постоянном напряжении. При этом он подчеркнул, что каждое испытание длилось около часа, но в итоге в эфир попадали только "мгновения".

"Режиссер мог убрать слова и просто не показывать все, что вы смогли сделать. Тогда нам менеджеры сказали: хотите, чтобы вас не вырезали и не удаляли, учитесь говорить коротко и ясно, тогда вас невозможно будет убрать из проекта", – подчеркнул Муранов.

При этом он опроверг слухи о мошенничестве и подставных людях в шоу.

"Доходили до меня слухи и о подставных людях в проекте, но это лишь слухи, как и то, что сейчас говорит фильм об экстрасенсах (документальный фильм о мошенничестве в шоу – прим. ред.)", – заявил экстрасенс.

Ранее экс-участник шоу на условиях анонимности заявил, что ему предлагали заплатить за выход в финал шоу 450 тысяч рублей. Он рассказал, что многие участники программы не имели никакого отношения к экстрасенсорике. Продюсер "Битвы экстрасенсов" Мария Шайкевич назвала данные сообщения не соответствующими действительности.

"Битва экстрасенсов" – популярное российское шоу канала ТНТ. В феврале 2017-го оно получило антипремию от Минобрнауки за популяризацию лженауки.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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