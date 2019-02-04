ООО "Фирсова Слобода" – застройщик коттеджного поселка Фирсова Слобода – Новая Грань, расположенного в ближайшем пригороде Барнаула, в селе Санниково Первомайского района, – объявляет конкурс частушек.

Цель конкурса – привлечь внимание к праздникам и будням загородной жизни, к красотам и экологичности природы Алтая и, безусловно, к поселку Новая Грань, его уникальным характеристикам и особенностям.

Условия конкурса просты:

Пишите веселые, разудалые частушки на тему загородной жизни в поселке Новая Грань (пример смотрите в видеоролике ниже).

Присылайте в редакцию ИА "Амител" , на электронную почту konkurs@amitel.ru.

Конкурсная комиссия оценит все присланные работы и выберет лучшие, создатели которых и получат ценные призы от ООО "Фирсова Слобода".

Теперь подробнее о наших призах:

За первое место: газонокосилка (приз один);

За второе место: мини-мойка для автомобиля (приз один);

За третье место: мангал (три приза).

Итоги конкурса будут подведены и опубликованы 4 марта 2019 года на сайте Amic.ru. Награждение победителей состоится 10 марта 2019 года в 14 часов в парке Спорта (ул. Энтузиастов, 12 в) на празднике "Самая русская Масленица" на площадке "Фирсова Слобода – Новая Грань"!

Без минуты славы не останется ни один участник конкурса: все присланные частушки будут исполняться на Масленице профессиональными музыкантами.