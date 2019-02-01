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Квартиру с огромной круглой гостиной продают в центре Барнаула за 12,9 млн руб.

, ИА "Амител"
Жилье площадью 210 квадратных метров находится в доме "Три богатыря"

Фото: avito.ru

Элитную пятикомнатную квартиру площадью 210 квадратных метров продают в центре Барнаула за 12,99 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

"Большие изолированные комнаты площадью от 14 до 23 квадратных метров, просторная кухня-столовая площадью 55 квадратных метров со встроенной кухней и мебелью, большая прихожая, два санузла, просторная ванна, сауна", – отмечает автор.

Жилье расположено на шестом этаже кирпичного дома на проспекте Ленина. Высота потолков три метра. Из окон, которые выходят на три стороны, открывается прекрасный вид.

По периметру жилого комплекса установлена система видеонаблюдения, дом находится под охраной и огражден шлагбаумом. Во дворе имеется зона барбекю, есть игровая зона для детей. Кроме того, оборудованы удобные подземные и наземные парковки.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

1.02.2019 07:41
- гость -

Зачем в квартире за 12 лямов мне видеть это бл-во в виде роутеров и прочей фигни прямо около входной двери?

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1.02.2019 07:42
- гость -

а за 12,8 отдадут?

0  0
1.02.2019 07:53
- гость -

Пять комнат! А ребёнок в самой маленькой и узкой комнатенке живёт, где между шкафом и кроватью только-только ноги поставить. Как можно в "элитном" доме с такими площадями такие городушки лепить?!
А роутеры эстетично оформить -- дело получаса, нефтг бухтеть.

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