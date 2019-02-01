Фото: avito.ru

Элитную пятикомнатную квартиру площадью 210 квадратных метров продают в центре Барнаула за 12,99 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

"Большие изолированные комнаты площадью от 14 до 23 квадратных метров, просторная кухня-столовая площадью 55 квадратных метров со встроенной кухней и мебелью, большая прихожая, два санузла, просторная ванна, сауна", – отмечает автор.

Жилье расположено на шестом этаже кирпичного дома на проспекте Ленина. Высота потолков три метра. Из окон, которые выходят на три стороны, открывается прекрасный вид.

По периметру жилого комплекса установлена система видеонаблюдения, дом находится под охраной и огражден шлагбаумом. Во дворе имеется зона барбекю, есть игровая зона для детей. Кроме того, оборудованы удобные подземные и наземные парковки.