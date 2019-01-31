Четвертый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Алтайскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении бывшей заведующей элитного детского сада "Хеппи Беби" и четырех воспитателей.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по данным следствия, сотрудники данного детсада систематически наносили побои воспитанникам учреждения и совершали в отношении них "иные насильственные действия". Кроме того, в "воспитательных целях" маленьких детей по одному закрывали в темном помещении.

Следствие доказало, что эти действия воспитателей были достоверно известны заведующей, однако никаких мер по устранению нарушений она не предпринималаь.

В результате противоправных действий сотрудников детского сада пострадали 14 детей в возрасте от 2 до 6 лет.

В настоящий момент следственные действия завершены, бывшему воспитателю и четырем сотрудникам предъявлены обвинения.

"В зависимости от роли каждого, сотрудники детского сада обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. а, б ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенное в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником и другим работником образовательной организации, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним), п.п. а, г ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух и более лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего, лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии и иной зависимости от виновного)", — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

После того, как обвиняемые и их защитники ознакомятся с материалами уголовного дела, оно будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Отметим, детский сад "Хеппи Беби" считался одним из лучших в городе. Да и оплата здесь была "не для всех": за услуги садика родители платили 19 000 в месяц. О жестоком обращении с детьми в этом учреждении случайно узнала жительница Барнаула, которая "не вовремя" завезла творожок своему сынишке и увидела, как его по коридору грубо тащит воспитательница. Когда женщина попросила показать ей записи с камер видеонаблюдения, то увидела и другие эпизоды жестокого обращения с детьми. Родители пострадавшего ребенка заявили о желании передать записи правоохранительным органам, но они "вдруг исчезли" в результате "сбоя оборудования". Однако записи удалось восстановить и после огласки этой истории в СМИ и поездке родителей в приемную президента, были возбуждены уголовные дела.

"Моего ребёнка практически каждый день таскали за руку как куклу, выбивали из-под него стул (ребёнок падал резко на попу и плакал), ударяли листками бумаги, ударяли рукой по попе и туловищу просто за то, что ребёнок не хотел идти рисовать... Мне очень больно все это переживать, я чувствую себя "плохой мамой", которая не смогла обезопасить своего ребёнка, не смогла его защитить...", — рассказала мама одного из пострадавших малышей.

"На видео видно, как я привожу ребенка, он льнет ко мне, я выбираю момент, отвлекаю его и ухожу. За мной закрывается дверь, воспитатель с силой хватает моего сына за руку, толкает в туалет и выключает свет. И все это в присутствии доктора, который в этот момент находится в группе и не реагирует на поведение воспитателя... Если дети, по мнению воспитателя, плохо себя вели во время дневного сна, она их поднимала и просто швыряла на кровати. Мы пошли в этот сад в ноябре. А узнали обо всем в апреле. Все это время мой сын плакал и не хотел ходить в садик. Я же думала, что у нас просто такая адаптация", — сообщила корреспонденту ИА "Амител" мама еще одного пострадавшего ребенка Яна Попова.