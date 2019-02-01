Фото: "Новая газета"

Суд в Москве оштрафовал на 10 тысяч рублей уральского рабочего Рустама Корелина, жаловавшегося на низкую зарплату и устраивавшего одиночные пикеты. Об этом пишет "Лента.ру", ссылаясь на "Би-би-си".

Корелина признали виновным в нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Данных о том, будет ли рабочий оспаривать решение суда и как намерен оплачивать штраф, нет.

Уточняется, что мужчина работает шихтовщиком на вредном производстве – заводе "Форес" в городе Сухой Лог Свердловской области – и зарабатывает 25 тысяч в месяц. 17 января он приехал в российскую столицу, чтобы протестовать. Мужчина вышел с плакатом у Дома Правительства на Краснопресненской набережной, а через сутки – на Красную площадь. Там его задержали спустя десять минут и предъявили обвинения в нарушении правил пикетирования.

Когда мужчина вернулся на работу, он получил два взыскания. Сейчас Корелин находится на грани увольнения, добавляет издание. Ему уже поступали предложения от бизнесменов из Екатеринбурга, но мужчина отказался, заявив, что не оставит своих коллег в сложной ситуации.