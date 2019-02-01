В январе 2019 года средний чек россиян по сравнении с декабрем 2018 года в супермаркетах вырос на 11% и составил 750 рублей, в заведениях общепита — на 9% (до 1,2 тыс. рублей), на АЗС — на 8% (до 1,25 тыс. рублей), пишут "Известия" со ссылкой на статистику оператора фискальных данных "Такском".

Стоимость 1 литра бензина за этот период изменилась не очень значительно и в январе составила в среднем по стране 47 рублей. А вот по сравнению с началом прошлого года средний чек на АЗС увеличился на 14%. Продажи топлива за год упали на 12%, его цена выросла более чем на 10%.

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Козака, рост цен на бензин не превысил обозначенные 1,7%. В "Такскоме" увеличение среднего чека на автозаправочных станциях объясняют увеличением продаж сопутствующих товаров, которые составляют 40% оборота АЗС. Например, как отмечается, на кофе автомобилисты в январе стали тратить на 20% больше.

Местом, где средний чек хоть и незначительно, но снизился, стали алкомаркеты, уменьшение составило 2%, и чек теперь равен 519 рублей. "Такском" объясняет это тем, что перед новогодними праздниками был повышенный спрос — россияне закупались алкоголем.

По словам профессора Московского гуманитарного университета Алексея Скопина, алкоголь, как и многие другие товары, с 1 января 2019 года подорожал из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) на 2%. Общий рост же составил 20%.

Что касается общепита, то, как отметила аналитик консалтинговой компании Restcon Елена Перепелица, увеличение среднего чека связано прежде всего с ростом цен на продукты питания, аренду и коммунальные платежи. При этом граждане не стали ходить чаще в заведения общепита. По словам эксперта, даже в новогодние праздники россияне вели себя менее активно, чем в прошлом году.