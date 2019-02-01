Президент UFC намекнул на второй бой Макгрегора и Нурмагомедова

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт в эфире ESPN рассказал об условиях, при которых может состояться бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором, сообщает телеканал "360".

Уайт считает, что сначала бойцам нужно встретиться с другими спортсменами. Так, Макгрегор мог бы выйти на ринг против Дональда Серроне, а Нурмагомедов – против Тони Фергюсона.

Серроне уже говорил, что не против поединка с Макгрегором. Имя Фергюсона также не раз звучало во время обсуждений потенциального соперника Нурмагомедова. Именно с Фергюсоном россиянин должен был встретиться на поединке за титул UFC 223. Однако незадолго до этого американец получил травму и снялся с турнира.

Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора 7 октября 2018 года. Таким образом россиянин получил титул чемпиона UFC в легком весе. После поединка Нурмагомедов набросился на тренера ирландца Диллона Дэниса. На ринге также произошла драка Макгрегора с секундантами Нурмагомедова.