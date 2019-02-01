Сбербанк с 1 февраля повысил ставки по рублевым вкладам, а также запустил новый промовклад, пишет "Российская газета" со ссылкой на саму организацию.

Повышение процентных ставок по базовой и онлайн-линейке вкладов составит 0,15-0,6%. Промовклад "Лови выгоду" действует до 31 марта 2019 года включительно, ставка по нему составит 7,1-7,65% годовых. Минимальная сумма для открытия промовклада составляет 50 тысяч рублей. До этого Сбербанк повышал ставки по промовкладам в конце декабря, ставки в базовой линейке – осенью.

О росте ставок по рублевым вкладам с 1 февраля также объявил Альфа-Банк. Ставки по ним выросли в среднем на 0,2%. Ставки поднялись для вкладов со сроком привлечения от года до трех лет.

Российские банки начали повышать ставки по рублевым вкладам во второй половине 2018 года на фоне роста ключевой ставки Банка России. Кроме того, в повышении доходности вкладов свою роль сыграла сезонность и необходимость привлечения дополнительной ликвидности.