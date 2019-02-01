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Известный бийский радиоведущий Денис Табаков, проработавший в медиагруппе ФМ-продакшн более десяти лет, занял второе место в конкурсе комментаторов телеканала "Матч ТВ".

Главный приз – работа комментатором на канале. За победу в течение двух месяцев боролись свыше сотни россиян. Среди них — наш друг и коллега Денис Табаков, В финале его комментаторскую работу оценивали не только эксперты, но и сами звезды футбола. По итогам конкурса он занял второе место и получил билеты на финал Лиги чемпионов 2018-2019, который пройдет в Мадриде.

Отметим, что год назад в аналогичном конкурсе федерального телеканала второе место занял барнаулец Михаил Меламед, которого после этого пригласили работать в штат. Более подробно о работе на "Матч.ТВ" Михаила читайте в нашем интервью.