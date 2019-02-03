Миникомсвязи официально составил график отключения аналогового телевидения в регионах страны. Алтайский край попал в последний перечень таких регионов и у нас аналоговое вещание перестанет существовать с 3 июня 2019 года.

С 11 февраля семь регионов России перейдут на эфирное цифровое телевещание. В феврале это коснется семи регионов: Чеченской Республики, Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областей. Аналоговое телевидение будет отключено и его заменит цифровое. Переход пройдет в три этапа: с 11 февраля, с 15 апреля и с 3 июня. Алтайский край попадает в третий этап.

Отметим, что второй пакет цифрового вещания заработал на территории Алтайского края в конце 2018 года. Напомним, что в первый мультиплекс входят Первый канал, "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Петербург – 5 канал", "Культура", "Россия 24", "Карусель", ОТР и "ТВ Центр". Ко второму мультиплексу относятся "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", "Пятница!", ТВ3 "Звезда", "Мир", ТНТ и "Муз-ТВ". Первый мультиплекс был введен в регионе несколько лет назад, и жители края уже сумели оценить преимущество нового формата.

Цифровое эфирное телевидение – технология передачи телевизионного изображения и звука при помощи кодирования видеосигнала и сигнала звука с использованием цифровых каналов. Основой современного цифрового телевидения является стандарт сжатия данных MPEG. Основным недостатком аналогового телевидения является неустойчивость телесигнала к различным помехам. Цифровой сигнал защищен от этого, что обеспечивает высокое качество изображения и звука цифровых телеканалов.

Для того чтобы телевизор ловил дециметровый цифровой сигнал стандарта DVB-Т2, на который постепенно переходят в России, нужны дециметровая антенна и сам телевизор, принимающий такой стандарт. Или как вариант – телеприставка, преобразующая цифровой сигнал.