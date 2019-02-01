Дом, в котором родился Борис Ельцин, предложили пустить на дрова

В Свердловской области в селе Басмановском разваливается дом, в котором родился первый президент России Борис Ельцин, пишет "URA.RU" со ссылкой на сельскую управу.

Отмечается, что хозяева дома предложили местным жителям разобрать его на дрова.

"Недавно хозяева дома прислали письмо. Они написали, что дом им не нужен, восстанавливать его не будут. Предложили объявить местным жителям: если кому-то надо, то могут разобрать его уцелевшие стены на дрова", — сообщили в управе села Басмановского.

В 2018 году, накануне 1 февраля — дня рождения Бориса Ельцина, почти сгорел дом, в котором он родился. Остались стены. Хозяев дома в момент пожара не было.

Можно встретить информацию, что Борис Ельцин родился в селе Бутка, однако это неверно. Он родился 1 февраля 1931 года в селе Басмановском, которое в 17 километрах от Бутки. Когда Ельцину было несколько месяцев, его родители переехали в Бутку.