18-летний Сэмюэль Лашанс из США выжил после столкновения с большегрузом и взрыва собственного автомобиля, сообщает телеканал "360" со ссылкой на публикацию ABC News в Twitter.

Harrowing dashcam footage shows moment vehicle appears to veer into oncoming traffic, striking a semi and exploding into flames.



An 18-year-old man is recovering at the hospital from injuries suffered in the head-on collision. https://t.co/TW37QzMCdB pic.twitter.com/10JbUlij1p — ABC News (@ABC) 31 января 2019 г.

ДТП произошло в штате Нью-Гемпшир. Запись видеорегистратора предоставил очевидец Марк Крамер. На видео видно, как внедорожник выезжает на встречную полосу и врезается в идущий на скорости грузовик. Далее происходит взрыв и автомобиль вспыхивает.

Из пылающего автомобиля парня вытащили очевидцы. Сейчас молодой человек находится в больнице. У него всего-лишь небольшие ожоги, несколько порезов и сотрясение головного мозга.

Водитель грузовика получил легкие травмы. "Просмотр видео был невероятно шокирующим", — призналась мать Самуэля, отметив, что рада видеть эту запись, когда знает, что ее сын жив.