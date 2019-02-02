Королевство Таиланд оказалось на первом месте среди зарубежных государств по числу происшествий с российскими путешественниками в 2018 году, пишет газета Российского союза туриндустрии RATA-News со ссылкой на данные информационной базы.

По данным РСТ, в 2018 году было зафиксировано 73 происшествия с туристами из России. Это — на 8 случаев меньше, чем годом ранее, .

Самое большое число инцидентов пришлось на Россию. В 2018 году на территории страны отмечено 30 происшествий с туристами — на 2 меньше, чем годом ранее.

Второе место занял Таиланд — 11 случаев (14 в 2017 году).

Больше всего путешественников погибло в России — 38 человек. На втором месте Турция — 19 смертей, на третьем — Таиланд (13).

Чаше всего россияне страдают в результате несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. На дорогах в 2018 году погибли 13 человек. Еще 93 пострадало. Число аварий —18.

Много происшествий зафиксировано во время купания или занятий водными видами спорта. Следом идут несчастные случаи в горах — лавины, камнепады, падения, переохлаждения. Часто туристы страдают в авариях парапланов или в результате неудачных прыжков с парашютом.

Отмечены также случаи пожаров, взрывов, болезней, падений с балконов и нападения животных.