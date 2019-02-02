Военно-морской флот России получил на вооружение станцию визуально-оптических помех 5П-42 "Филин", которая вызывает у противника галлюцинации и ослепляет его, сообщает РИА "Новости".

Действие станции основывается на модуляции яркости светового излучения. Низкочастотные колебания яркости излучения за счет возбуждения зрительных нервов вызывают временные обратимые расстройства органов зрения.

"Испытателями из числа добровольцев отмечалась невозможность вести прицельную стрельбу из стрелкового оружия (АК, СВД, ПКМ) по мишеням, прикрываемым станцией, при размещении станции на дальностях до двух тысяч метров от позиций стрелков из-за того, что "цель не видно". При этом 20% отмечали галлюциногенный эффект воздействия, описанный как "пятно света плавает перед глазами", и 45% жаловались на головокружение, тошноту, признаки дезориентации в пространстве", — говорится в сообщении "Росэлектроники", которое приводит

Аппаратурой оснащены фрегаты "Адмирал флота Советского Союза Горшков", переданный флоту в 2018 году, и "Адмирал флота Касатонов", проходящий заводские испытания. На борту кораблей установлены по два комплекта "Филина". Аналогичное оборудование будет установлено еще на два фрегата проекта 22350, строительство которых уже ведется на судостроительном заводе "Северная верфь".