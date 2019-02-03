Фото: avito.ru

Коттедж площадью 224 квадратных метра продают в нагорной части Барнаула за 16,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Дом расположен на участке площадью 6,5 соток. Имеется два этажа и подвал, гараж на два автомобиля.

На первом этаже располагается гостиная, кухня, санузел, прихожая. На втором этаже – две спальни и большой совмещенный санузел.

В подвале оборудован рабочий кабинет, прачечная, гардероб, котельная.

Имеется система приточной вентиляции и вытяжки, медный трубопровод на отопление и теплый пол.



Подоконники и лестница выполнены из мрамора.