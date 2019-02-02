Авария произошла сегодня, 2 февраля, рано утром в городе Горняк Алтайского края, из-за которой в течение часа практически полгорода остались без света и тепла. Как сообщила ИА "Амител" глава Локтевского района Галина Глазунова, около семи часов утра в Горняке отключилась электроэнергия, в результате чего остановились пять котельных. Однако аварию удалось ликвидировать в течение часа. Пострадавших нет, оборудование замерзнуть также не успело.

"Мы сразу связали со Змеиногорском, сотрудники "Алтайкрайэнерго" — а это у них на оборудовании было повреждение — приехали быстро и в течение часа устранили аварию. Уже в 8 часов утра город затопили. Сейчас все работает в штатном режиме, нигде ничего не успело перехватить. Жалоб от населения нет", — рассказала Галина Глазунова.

Отметим, в эти дни Алтайский край переживает период аномальных морозов. В некоторых районах края температура воздуха ночью опускалась до 45 градусов. Как сообщили читатели ИА "Амител" , в Горняке было около 40 градусов ниже нуля.