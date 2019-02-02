Путин объявил о выходе России из Договора о РСМД

Президент России Владимир Путин объявил о приостановке членства страны в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщается на сайте Кремля.

На встрече с главой МИД Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу Путин заявил, что ответ Москвы на действия Вашингтона будет "зеркальным".

При этом он подчеркнул, что Россия не будет размещать оружие средней и меньшей дальности в Европе или в других регионах мира до тех пор, пока его не разместят США, "если такое оружие появится".

Путин также поручил прекратить попытки инициировать переговоры по ДРСМД: "Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей тематике — и для нас, и для наших партнеров, да и для всего мира".

Путин призвал обоих министров "внимательно наблюдать за тем, что будет происходить, и своевременно докладывать предложения по нашей реакции".

На встрече было объявлено о начале разработки гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности. Кроме того, глава Минобороны должен будет представить и другие предложения в связи с тем, что США объявили о начале научных и конструкторских работ над новыми вооружениями.

Путин также анонсировал изменение формата сочинских совещаний по исполнению государственного оборонзаказа, призвав уделять больше внимания внедрению новых комплексов "Сармат", "Авангард", "Кинжал" и "Пересвет". Он выразил желание "осмотреть, как идет работа по постановке на боевое дежурство".

Накануне США объявили, что приостанавливают членство в Договору о РСМД со 2 февраля. Штаты выйдут из соглашения через шесть месяцев, если Россия "не вернется к его соблюдению". Ранее Вашингтон неоднократно обвинял Москву в несоблюдении договора.