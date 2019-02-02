Теперь "просрочку" будут утилизировать по закону / Фото: uralpress.ru

Представители торговой сети "Пятерочка", комментируя сообщения СМИ о пенсионерах из Челябинска, заявили, что утилизируют продукты питания с истекшим сроком годности в соответствии с законодательством, сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

Так в компании прокомментировали пенсионеров, выстроившихся перед мусорными баками в очередь за просрочкой. Руководству магазина предложили организовать более удобный доступ к просроченной продукции — можно сделать специальные контейнеры. Однако представители сети отказались комментировать такое предложение.

Ранее сообщалось, что челябинские пенсионеры каждое утро встают в очередь за просроченными продуктами, которые сотрудники продуктового магазина выносят к мусорным бакам. Пожилые люди рассказали агентству "Урал-пресс-информ", что на продукты, а тем более качественные, им не хватает денег.

"Почти каждый день ходим сюда за продуктами. Как жить на то, что мы получаем? А тут продукты, которые еще очень пригодные в пищу. Эх, нам бы на тот полигон, где уничтожают санкционные продукты, мы бы там развернулись", — рассказала бывшая учительница одной из челябинских школ Наталья Сергеевна.

"Комок подкатил к горлу. Ведь это она около 30 лет проработала в школе и выпустила не один класс учеников", — пишет автор материала.

Автор также отмечает, что пенсионерам у мусорных баков достаются разные продукты: кто-то забрал корзину подпортившихся овощей, кто-то пачку печенья. Одна пожилая женщина унесла домой целый набор продуктов. "Теперь на неделю хватит", — улыбается женщина.

Недавно сотрудники Россельхознадзора по Челябинской области арестовали 20 тонн санкционного литовского сыра. Вся продукция была уничтожена на полигоне под Челябинском. В социальных сетях жители возмущались по этому поводу.

В самой компании напомнили, что в их продуктовых магазинах во всех регионах для пенсионеров действует система скидок. Благодаря предоставленным льготам пожилые люди за 2018 год сэкономили более 10 миллиардов рублей. Также отметили, что по сниженной цене продаются товары, которые скоро испортятся.