Участок под многоэтажку продают в центре Барнаула за 70 млн рублей

Объявление о продаже земельного участка под застройку в центре Барнауле накануне появилось на сайте avito.ru.

Из его текста следует, что собственник предлагает купить территорию будущего многоквартирного дома по адресу пр. Красноармейский, 52А.

Ее площадь превышает 4,3 тысячи квадратных метров.

Согласно сведениям, представленным автором объявления, земля предназначена для строительства высотки от девяти этажей.

Цена участка установлена на уровне 70 млн рублей.