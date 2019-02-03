Участок под многоэтажку продают в центре Барнаула за 70 млн рублей

Объявление о продаже земельного участка под застройку в центре Барнауле накануне появилось на сайте avito.ru.
Из его текста следует, что собственник предлагает купить территорию будущего многоквартирного дома по адресу пр. Красноармейский, 52А.
Ее площадь превышает 4,3 тысячи квадратных метров.
Согласно сведениям, представленным автором объявления, земля предназначена для строительства высотки от девяти этажей.
Цена участка установлена на уровне 70 млн рублей.
Комментарии
1,6млн за сотку в центре это нормально, на уровне кадастровой стоимости. Почему же застройщики так скупы и прижимисты, когда выкупают землю под частными домами? 1 млн, не более, причём никак не берут в расчёт состояние домов. А они ведь бывают очень разными - от откровенных завалюшек до новых кирпичных особняков в два этажа. Депутаты-законодатели забыли о своих избирателях? Или для них главное спрятать незадекларированную собственность? Необходимость урегулировать процесс выкупа давно перезрела.
Ну вот, очередной пример жадности администрации города и застройщика. Зачем там многоэтажка от 9и этажей?! Где современная, квартальная малоэтажная застройка? До каких пор в городе будет возводиться это убожество и преподноситься как некое благо?!
Земля стройгаза. Видимо кто то грамотно вывел. Банкрот да не оот.