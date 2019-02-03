Барнаульский пенсионер лишился 62 тысяч рублей, поверив мошеннику

70-летний житель Барнаула стал жертвой телефонных мошенников, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Ему позвонил неизвестный, представившись сотрудником банка. Он сообщил, что деньги пенсионера под угрозой, пока он не выполнит все необходимые действия для защиты своей банковской карты.

Пожилой мужчина под диктовку мошенника выполнил все операции, после чего обнаружил, что с его счета списано 63 тысячи рублей. Потерпевший обратился в полицию.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают личность злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).