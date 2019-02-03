В Алтайском крае создадут гериатрические центры для пожилых людей

Минсоцзащиты Алтайского края и Минтруда РФ заключили соглашение о реализации проекта "Старшее поколение", сообщает региональное правительство.

Главная его цель — системная поддержка и повышение качества жизни пожилых людей. Особенное внимание уделяется развитию системы долговременного ухода за пенсионерами.

В рамках проекта в регионе создадут гериатрические центры, где будут осуществлять уход и лечение нуждающимися в них пожилых людей.

Кроме того, на базе четырех комплексных центрах социального обслуживания населения откроют геронтологические отделения.

Их координацию возьмет на себя гериатрический ресурсный центр.