ГИБДД России одобрила уменьшение дорожных знаков

Госавтоинспекция по итогам эксперимента в пяти региона поддержала инициативу уменьшить минимальный размер дорожных знаков, сообщают "Известия".
Авторы предложения настаивали на том, что внесение соответствующих изменений в ГОСТ позволит решить сразу несколько проблем.
Во-первых, это улучшит внешний облик города. Во-вторых, сделает лучший обзор пешеходам. В-третьих, позволит сэкономить около 40% средств от стоимости установки и обслуживания дорожных знаков.
Противники нововведения указывали на то, что на большой скорости водитель может не разглядеть знаки. Однако эксперимент не выявил всплеска аварийности в местах установки небольших знаков.
В связи с этим новые типы знаков включены в проект редакции национальных и межгосударственных ГОСТов.
Минимально допустимый размер прямоугольных знаков хотят понизить до 40x40 см (в некоторых случаях до 35x35 см), а диаметр круглых – до 50 см.
Комментарии
Видимо мало бьются на дорогах, проще совсем убрать знаки, светофоры, и отменить ограничения скорости!
"Во-первых, это улучшит внешний облик города", а не пробовали навести порядок с размещением знаков и убрать ненужные?
"Во-вторых, сделает лучший обзор пешеходам", т.е. само ГИБДД подтверждает нарушения в установке знаков!
"В-третьих, позволит сэкономить около 40% средств от стоимости установки и обслуживания дорожных знаков", как размер влияет на стоимость установки?
Госавтоинспекция по итогам эксперимента в пяти региона поддержала инициативу уменьшить минимальный размер дорожных знаков
и это правильное решение, чем мельче знак, тем хуже он заметен, тем больше нарушений, тем больше штрафов - а это рост поступлений денежных средств в бюджет страны
Несмотря на то, что штрафы не являются в отдельных регионах существенным источником доходов региональных бюджетов, меры, основанные на повышении выявления количества нарушений Правил дорожного движения, могут давать значительный экономический эффект и способствовать росту неналоговой доходной базы регионов (c)
Давайте вообще знаки по 10 см сделаем! Тогда вообще никому мешать не будут и установка копеечная будет, прикрепил степлером к ветке дерева и все!
Наклейка "Шипы" 20х20 и это на впереди идущей машине, а знак 40х40 и это в стороне, на удалении нескольких метров!
ГИБДД, мозг включите!
Видно, кто-то из руководства ГИБДД приобрел "свечной заводик" по изготовлению знаков.