ГИБДД России одобрила уменьшение дорожных знаков

Госавтоинспекция по итогам эксперимента в пяти региона поддержала инициативу уменьшить минимальный размер дорожных знаков, сообщают "Известия".

Авторы предложения настаивали на том, что внесение соответствующих изменений в ГОСТ позволит решить сразу несколько проблем.

Во-первых, это улучшит внешний облик города. Во-вторых, сделает лучший обзор пешеходам. В-третьих, позволит сэкономить около 40% средств от стоимости установки и обслуживания дорожных знаков.

Противники нововведения указывали на то, что на большой скорости водитель может не разглядеть знаки. Однако эксперимент не выявил всплеска аварийности в местах установки небольших знаков.

В связи с этим новые типы знаков включены в проект редакции национальных и межгосударственных ГОСТов.

Минимально допустимый размер прямоугольных знаков хотят понизить до 40x40 см (в некоторых случаях до 35x35 см), а диаметр круглых – до 50 см.