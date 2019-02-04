В Ульяновском гвардейском суворовском военном училище раскрыли журналистам причину массового заражения легочными паразитами курсантов, сообщает РИА "Новости".

По словам представителей учебного центра, юноши могли заболеть эхинококкозом после контакта с домашними животными, которые и являются разносчиками инфекции.

"Заболевание не передается от человека к человеку и не связано с организацией приема пищи в училище и условиями проживания", – заявили в учреждении.

В госпитализации никто из курсантов не нуждается. Назначено амбулаторное лечение. Они принимают несколько таблеток в день и продолжают свое обучение.