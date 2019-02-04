Алтайский край вошел в десятку регионов РФ, куда туристы чаще всего отправляются, чтобы отпраздновать Масленицу, сообщает аналитическое агентство ТурСтат.

В рейтинг наиболее популярных у туристов направлений путешествий гастрономического туризма на проводы зимы регион попал благодаря празднику "Сибирская Масленица", который состоится 9 марта 2019 года в селе Новотырышкино неподалеку от Белокурихи.

В 2018-м народные гулянья там посетили свыше 35 тысяч гостей как из Сибири, так и из-за рубежа. На основе массовости и уникальности праздника составители рейтинга поставили его на девятое место в России.

Также в список топ-10 попали массовые праздничные мероприятия в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославской, Московской, Владимирской, Нижегородской, Вологодской, Псковской и Костромской областей.