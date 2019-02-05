Барьерист Сергей Шубенков для алтайского спорта все равно, что Александр Пушкин для русской поэзии – наше все. Именно с его именем связаны все крупные достижения алтайского спорта за последние годы. Сегодня Шубенков – суперзвезда мировой легкой атлетики. Пока победитель чемпионата мира, Европы, "Бриллиантовой лиги" готовится к новому сезону и Олимпиаде в Токио, Amic.ru решил выбрать 5 молодых алтайских спортсменов, которые в будущем могут стать такими же звездами, как и Сергей Шубенков.

Яна Кирпиченко

22 года. Мастер спорта по лыжным гонкам.

Пожалуй, у нашей молодой лыжницы есть прекрасные шансы, чтобы уже через три года бороться за медали на Олимпиаде в Пекине. У девушки есть все для успеха: эффектная внешность для внимания поклонников и вспышек фотографов, но самое главное, Яна действительно с каждым годом становится королевой лыжни.

Мама Яны тоже занималась этим видом спорта. Тренировалась под руководством Андрея Астанина в Алтайском училище олимпийского резерва. Позднее личным тренером Яны стал Артемий Гельманов. После школы девушка поступила в Алтайский государственный педагогический университет. В феврале 2017 года завоевала бронзовую медаль юниорского Чемпионата мира в скиатлоне: 7,5 километра свободным стилем плюс 7,5 километра классикой. Молодежное первенство России, проходившее в марте 2017 года, лыжница выиграла в том же скиатлоне и завоевала бронзовую медаль в гонке на 10 километров классическим стилем. Уже на финише сезона Яна попала в десятку сильнейших в гонках на Чемпионате и Кубке России. Итогом такого прорыва стало включение алтайской лыжницы в состав сборной России по лыжным гонкам для централизованной подготовки к олимпийскому сезону. В рейтинге российских лыжниц-юниорок по итогам сезона 2016/2017 года Яна стала лучшей.

2018 год для алтайской красавицы оказался по-настоящему ударным. Она стала победителем и бронзовым призером первенства мира среди молодежи до 23 лет, а также побеждала на первенстве страны. Является мастером спорта международного класса по лыжным гонкам и помимо Алтайского, представляет на соревнованиях еще и Красноярский край.

Сергей Найдин

17 лет. Мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике.

Ученик спортивной школы Сергея Хорохордина вполне может повторить успех прославленного барнаульского гимнаста. Так, в 2016 году он стал победителем и призером первенства Европы, прошедшем в швейцарском Берне. За два года до этого стал победителем первенства России среди юношей в многоборье, а также в упражнениях на брусьях и на перекладине, бронзовый призер в упражнениях на коне. В 2018 году Сергей Найдин несколько раз оказывался на пьедестале призеров на Летних юношеских Олимпийских играх, которые проходили в Рио-де-Жанейро.

Полина Миллер

18 лет. Кандидат в мастера спорта России по легкой атлетике.

В прошлом году барнаульская спортсменка сенсационно взяла золото Чемпионата России на дистанции 400 метров среди женщин, а спустя несколько месяцев с личным рекордом заняла 11-е место на чемпионате Европы в беге на 400 метров. Про Полину Миллер в прошлом году говорили, как об одной из самых ярких событий в алтайском спорте. К слову, тренируется девушка у Надежды Клевцовой, у которой в свое время занимался и сам Сергей Шубенков.

Виктор Муштаков

22 года. Мастер спорта международного класса по конькобежному спорту.

Барнаульский конькобежец, воспитанник СШОР "Клевченя", несмотря на то, что не смог попасть на Олимпиаду, все равно считается одной из главных надежд алтайского и российского спорта. В прошлом году он стал победителем Кубка мира, а также становился первым на аналогичном турнире среди молодежи, завоевывал медали на Кубке России.

Артем Пискун

18 лет. Кандидат в мастера спорта по гребле на байдарках и каноэ.

Список был бы не полным, если в нем не было ни одного молодого гребца. После проведения "Кубка чемпионов" на барнаульском гребном канале в сентябре 2018 года, стало окончательно понятно, что этот вид спорта обязан развиваться в регионе. Даже комментатор федерального канала "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев дал понять, что не нужен Алтаю хоккей или футбол, а вот с греблей наш регион может получить всемирную славу. Артем Пискун, пожалуй, самый яркий из плеяды молодых и талантливых гребцов, занимающихся в школе имени Константина Костенко. Во время "Кубка чемпионов" с ним пообщался губернатор Виктор Томенко, пообещав талантливому гребцу оказывать всяческую поддержку. Ждем олимпийской медали и окончательного закрепления за Барнаулом российской столицы гребли.