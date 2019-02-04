Аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко оценил, реально ли в этом году повторение истории 2016 года, когда доллар взлетел до уровня 85 рублей, сообщает "Российская газета".
Эксперт выразил уверенность, что вероятность такого поворота событий крайне мала и не превышает 1%.
"Данный сценарий имеет шанс реализоваться лишь в случае возникновения полномасштабного мирового кризиса, который ударит по спросу на сырье, сведя на нет все старания ОПЕК+ по балансировке рынка и обрушив цены к уровню 2016 года – 30 долларов за баррель, а также вызовет волну бегства инвесторов из рискованных активов", – предположил специалист.
В то же время реалии таковы, что российская валюта достаточно крепко держится в районе отметке 65 рублей за доллар. При этом за январь "деревянный" и вовсе подрос на 6%.
По словам Михаила Мащенко никаких серьезных предпосылок к падению рубля нет. Он выразил уверенность, что сезонно высокий профицит текущего счета в совокупности с более мягким подходом ФРС сохранят стабильный курс до весны.
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