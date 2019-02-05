Депутат Алтайского краевого Заксобрания Юрий Астанчик предложил продлить время продажи алкоголя в магазинах с 21 до 22 часов. Об этой инициативе он рассказал порталу Amic.ru.
Сейчас в Алтайском крае алкоголь можно продавать в магазинах с 9 утра до 21 часа. Астанчик предлагает продлить это время до 22 часов.
"Эти многочисленные псевдобары, которые сегодня стали уже проблемой, появились как раз после запрета ночной продажи алкоголя. Если мы хотя бы на час подвинемся, то и клиентов у "пивнушек" станет меньше, ведь это самый пиковый час", – уверен депутат.
Сейчас этот законопроект находится на рассмотрении комитета по экономической политики, промышленности и предпринимательству. На сессию его можно будет вынести, если одобрит комитет.
Юрий Астанчик уверен, что его инициатива найдет поддержку у других депутатов. По информации Amic.ru в АКЗС пока нет однозначного мнения, но противников идеи все же больше.
Также Астанчик заявил, что проблему алкоголизации населения нужно решать комплексно. Он предлагает правительству разработать программу, где было бы, например, прописано создание социальных тренажерных залов, потому что платить за это могут не все желающие. На вопрос, за чей счет, не ответил однозначно, но напомнил про необходимость социально-ответственного бизнеса.
Напомним, тема вновь стала актуальной после протеста прокурора. АКЗС пришлось исключить из краевого закона пункт о том, что общепит, где проводится розничная продажа алкогольной продукции, должен соответствовать ГОСТ (предприятия общественного питания).
Комментарии
Наконец-то догадались.