Перед смертью рэпер Кирилл Толмацкий (выступал под псевдонимами Децл и Le Truk) успел снять новый клип, сообщает официальная группа исполнителя в социальной сети "ВКонтаке".
Близкие исполнителя приняли решение опубликовать это музыкальное видео в день его похорон – 6 февраля.
Посмотреть его сможет любой желающий. Для этого достаточно будет зайти на YouTube-канал Detsl aka Le Truk.
Ожидается, что последнее творение музыканта опубликуют около 9:00.
Напомним, Кирилл Толмацкий умер в ночь на 4 февраля после концерта в Ижевске. Следов насильственной смерти на его теле не обнаружено. Следователи назначили судмедэкспертизу для определения точной причины смерти.
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