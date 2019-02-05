Законопроект о декретном отпуске для мужчин готовят в Госдуме

Депутат Госдумы Василий Власов готовит проект закона, позволяющий мужчинам брать 10-дневный оплачиваемый отпуск при рождении ребенка, сообщает РИА "Новости".
Соответствующую инициативу Власов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину.
"В данный момент мной прорабатывается законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ, которым будет предусмотрена возможность предоставления 10-дневного отпуска для мужчин в случае рождении ребенка с сохранением заработной платы", – говорится в обращении.
По мнению Власова, существующее законодательство слабо ориентировано на защиту прав мужчин- отцов, именно поэтому политик считает необходимым усилить нормативную деятельность в этом направлении.
Депутат пояснил, что в существующем трудовом законодательстве предусмотрены дополнительные привилегии для лиц с семейными обязанностями, однако в случае рождения ребенка для мужчин предусмотрено только до пяти дней отпуска без сохранения зарплаты.
Власов также отметил, что в недавнем времени в законодательство Евросоюза были имплементированы подобные изменения.
"В связи с вышеизложенным, прошу вас дать свою оценку данной инициативе, а также распорядиться проанализировать возможность ее реализации", – отметил депутат.
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