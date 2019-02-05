План "Перехват" введен в Барнауле в связи с тем, что неизвестные насильно усадили в автомобиль девочку.
Как стало известно порталу Amic.ru, инцидент произошел в 9:11 в районе здания №78 по Павловскому тракту. По имеющейся информации, ребенка насильно усадили в автомобиль.
Согласно предварительным данным, в салоне находились мужчина и женщина. Наряды полиции ориентированы на поиск вероятных злоумышленников.
За официальным подтверждением данной информации портал Amic.ru обратился в УМВД по краевой столице. Комментарий будет предоставлен в ближайшее время.
Комментарии
Возможно шапку не одела....или завтракать отказалась, вот родители и погорячились. Хотя кто его знает, тут ждать надо выводов полиции.
стопудово родители ребенка поделить не могут
5.02.2019 10:12
- гость -
Возможно шапку не одела....или завтракать отказалась, вот родители и погорячились.
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Шапку надевают ,человека - одевают.Раз.
Два - родной ребенок родным родителям не сопротивляется .
Имени "Ха" не существует. По делу есть что сказать?
да что ж такая скудная информация
сейчас каждая секунда на счету
а тут белая тойота может быть ... злости не хватает
По делу есть что сказать?
кроме как блеснуть знаниями русского языка видимо нет
.
вот после таких новостей радует что у меня не белая тойота